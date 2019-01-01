Fenerbahçe için Danilo Avelar iddiası

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki sol bek oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan için 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Gazeta Esportiva'da yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün bonservisi 'da olan ve kiralık olarak Corinthians'da forma giyen sol bek oyuncusu Danilo Avelar ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haberde Corinthians'ın 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Torino'ya yaptığı 1 milyon euro'luk teklifin reddedildiği ve İtalyan kulübünün 1.5 milyon euro'da direttiği de kaydedildi.

Torino, Avelar'ı 2015 yazında 'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyu 2017-18 sezonunda Fransız ekibi 'e kiralamıştı.