Fenerbahçe için Danilo Avelar iddiası
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Gazeta Esportiva'da yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün bonservisi Torino'da olan ve kiralık olarak Corinthians'da forma giyen sol bek oyuncusu Danilo Avelar ile ilgilendiği öne sürüldü.
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Haberde Corinthians'ın 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Torino'ya yaptığı 1 milyon euro'luk teklifin reddedildiği ve İtalyan kulübünün 1.5 milyon euro'da direttiği de kaydedildi.
Torino, Avelar'ı 2015 yazında Cagliari'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyu 2017-18 sezonunda Fransız ekibi Amiens'e kiralamıştı.