Falcao'dan "Galatasaray" paylaşımı!

Kolombiyalı yıldızın Fernando Muslera'nın paylaşımı altına yaptığı yorum sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı...

'ın uzun süredir peşinde olduğu 'nun yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

Kolombiyalı oyuncu, Fernando Muslera'nın Instagram hesabı üzerinden Süper Kupa zaferi için yaptığı paylaşımın altına, "Cimbombom" şeklinde bir yorum yaptı.

Bu yorum sonrasında Muslera da Falcao'ya, "Galatasaray'a gel idol" şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk da bu paylaşımlar sonrasında Falcao'ya yanıt verirken, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" dedi.

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Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da bu gelişmeler sonrasında Falcao'yu Instagram hesabı üzerinden takibe aldı.