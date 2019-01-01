Cenk Tosun için iki ezeli rakip devrede

Moise Kean'in gelişiyle birlikte Everton'dan ayrılma ihtimali doğan Cenk Tosun için Süper Lig'in iki devi devreye girdi.

Transferin son günlerinde 'de bir Cenk Tosun rekabeti yaşanabilir.

Sabah'tan Uğur Çem'in haberine göre, A Milli futbolcu için ve Beşiktaş devrede.

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'un genç yeteneği Moise Kean'i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan 'da Cenk'in yeni sezonda forma bulma şansı düşük görülüyor. İddiaya göre bu durum, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

Kadrosundaki Türk sayısını artırmak isteyen Galatasaray ile Burak Yılmaz'a alternatif arayan Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunması bekleniyor.

2017-18 sezonunun devre arasında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Sam Allardyce sonrasında göreve gelen Marco Silva'nın yönetiminde ilk 11'de şans bulmakta zorlandı.