Beşiktaş, Douglas'ı bitiriyor!
Yorum()
Depophotos
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, adı Galatasaray ile de sıkça anılan Douglas'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncuyu imza parası ile ikna etti.
>> Avrupa'da şu ana kadar biten tüm önemli transferler
Haberde Galatasaray'ın Douglas'a imza parası vermeye yanaşmadığı da kaydedildi.
Sivasspor'un geçen sezon Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas, geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 32 maçta 3 gol atıp 7 de asist yapmıştı.
Douglas'ın Barcelona ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran'da sona erecek.