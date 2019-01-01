Beşiktaş, Douglas'ı bitiriyor!

Beşiktaş'ın geçen sezonu Sivasspor'da geçiren sağ bek oyuncusu Douglas ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, adı ile de sıkça anılan Douglas'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncuyu imza parası ile ikna etti.

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Haberde Galatasaray'ın Douglas'a imza parası vermeye yanaşmadığı da kaydedildi.

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'un geçen sezon 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas, geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 32 maçta 3 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Douglas'ın Barcelona ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran'da sona erecek.