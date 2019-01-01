Barcelona'da Marcus Rashford sesleri

Barcelona, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'un transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'nın forması giyen Marcus Rashford'u da gündemine aldığı konuşuluyordu.

The Sun'ın haberine göre Katalan devi, 21 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 115 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde Barcelona'nın Rashford'un kulübüyle olan sözleşmesinin 2020 yılında bitecek olmasını da bir koz olarak gördüğü ve Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı da kaydedildi.

Rashford bu sezon Manchester United forması altında çıktığı 44 resmi maçta 13 gol atıp 5 de asist yaptı.