ÖZEL HABER | Barcelona'da gündem yine Neymar!

Katalan devi rotasını yeniden eski yıldızı Neymar'a çevirdi...

, eski yıldızı Neymar'ın transferi için sezon sonunda bir kez daha 'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yaz Brezilyalı yıldızın kulübündeki geleceği uzun süre belirsizliğini korumuş ancak Paris Saint-Germain yönetimi oyuncunun ayrılmasına izin vermemişti.

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Goal'ün Barcelona Kulübü'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Neymar, bu yaz transfer döneminde de Katalan devinin öncelikli hedefi olacak.

Geçtiğimiz yaz 27 yaşındaki oyuncunun transferi için 222 milyon euro talep eden Paris Saint-Germain yönetiminin sezon sonundaki tutumunun ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Neymar, 2013 - 2017 yılları arasında giydiği Barcelona forması altında toplam 186 resmi maça çıkıp 105 gole imza atmıştı.