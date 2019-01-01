Aston Villa, Trezeguet'nin peşinde

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Aston Villa, Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor...

Aston Villa'nın forması giyen başarılı kanat oyuncusu Trezeguet ile ilgilendiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre Aston Villa, Mısırlı oyuncunun transferi için 11 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın geçtiğimiz günlerde Kahire'ye giderek Afrika Uluslar Kupası için Milli Takımı'nda olan Trezeguet ile bir görüşme yaptıkları da kaydedildi.

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Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlecht'ten kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euro karşılığında almıştı.

Trezeguet, Kasımpaşa forması altında bugüne dek çıktığı 71 resmi maçta 25 gol atıp 16 da asist yaptı.