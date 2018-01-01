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Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi

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twitter/@ankaragucu
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü Kulübü, Bayram Bektaş ile anlaştı...

Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'ın görevine son veren Ankaragücü yönetimi, bu karar sonrasında yaptığı açıklamayla takımı devre arasına kadar mevcut teknik ekibin idare edeceğini duyurmuştu.

Ancak başkent temsilcisi, son olarak Göztepe'yi çalıştıran Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bektaş ile imzalanan sözleşmenin süresiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

44 yaşındaki teknik adam, bu sezon başında Göztepe ile anlaşmış ve İzmir ekibinin başında ligde çıktığı 15 maçta 6 galiyet, 9 yenilgi aldıktan sonra görevine son verilmişti.

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