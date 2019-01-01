Ajax, Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı

Müthiş bir sezonu geride bırakan Ajax, transfer çalışmalarına erken başladı...

ekibi , 'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti.

Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Transferin detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax, Martinez için 7 milyon euro'luk bir bonservis ödemesi yapacak.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.