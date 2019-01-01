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Vincent Aboubakar, Galatasaray'a 'evet' dedi!

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Getty Images
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre golcü oyuncu, sarı-kırmızılıların yaptığı yıllık 2.5 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

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Euro bant

Haberde Galatasaray'ın Porto'ya kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Portekiz kulübünün önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmaktan yana olduğu da kaydedildi.

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2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon dizinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmış ve Porto forması altında sadece 11 resmi maçta görev alabilmişti.

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