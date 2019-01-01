Vincent Aboubakar, Galatasaray'a 'evet' dedi!
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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre golcü oyuncu, sarı-kırmızılıların yaptığı yıllık 2.5 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
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Haberde Galatasaray'ın Porto'ya kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Portekiz kulübünün önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmaktan yana olduğu da kaydedildi.
2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon dizinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmış ve Porto forması altında sadece 11 resmi maçta görev alabilmişti.