Transfer döneminde Haaland yarışı kızışacak

Maç başına bir gol ortalamasının üzerinde oynayan Erling Braut Haaland için Manchester United gözünü karartabilir ancak RB Leipzig duvarını aşarsa...

Sezonun flaş isimlerinden Erling Braut Haaland'ın geleceği merakla bekleniyor. yazı beklemeden ara transfer döneminde Norveçli genç yıldız adayı için teklif yapmayı planlıyor ama transferi gerçekleştirmesi bir hayli zor.

Bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 26 kez fileleri havandıran Haaland, şu an Avrupa'nın en gözde oyuncularından biri. Her ne kadar Manchester United 19 yaşındaki golcü için istekli olsa da Haaland'ı sezon sonunda kadrosuna katabilir.

Bild'e konuşan RB Leipzig Spor Direktörü Markus Krösche, "Haaland çok iyi bir oyuncu. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yapıyor. Tabii ki yaz transfer dönemi için onunla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bilindiği üzere Redbull Salzburg ile RB Leipzig arasında organik bir bağ var. 2011'den bu yana Salzburg'dan Leipzig'e tam 17 oyuncu transferi gerçekleşti. Ayrıca Alman ekibinin golcüsü Timo Werner'in önümüzdeki yaz transferinde büyük bir takıma transfer olma ihtimali oldukça yüksek. Tüm bunlar göze alındığında Haaland'ın RB Leipzig'e transferi oldukça kuvvetli görünüyüyor.

Bild'in bir başka iddiası ise Haaland'ın sözleşmesinin serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olması. Eğer Manchester United iyi bir teklifle gelirse genç golcüyü kadrosuna katabilir. Bu tekliflerden biri de Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer döneminde Haaland'ı yüksek bir bedelle transfer edip sezon sonuna kadar Salzburg'da kalmasına izin vermek olabilir.