Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Al-Hilal, Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer piyasasındaki mutlak önceliği ilan etti. Haberde ayrıca Diaz'ın da bir transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Kısa süre önce transfer uzmanı Sacha Tavolieri de çöl kulübünün Diaz'a ilgisi olduğunu bildirmişti; kulübün, Hollandalı Dünya Kupası katılımcısı Crysencio Summerville'in son transferinin ardından (60 milyon euro, West Ham United) hücum hattına başka üst düzey oyuncular da katmak istediği ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncuya yılda yaklaşık 25 milyon euro astronomik net maaş teklif edilebileceği kaydedildi.

Diaz'a yönelik bu iddia edilen ilginin ise sebepsiz olmadığı belirtiliyor; zira Richard Hughes'un, Diaz'ın hizmetlerini almak için başı çektiği söyleniyor. İskoç isim şu anda resmen hâlâ Liverpool'un sportif direktörü olsa da, Al-Hilal'e geçmeye hazırlandığı, ancak bunun aslında mevcut yaz transfer döneminin eylül başındaki bitiminden sonra gerçekleşmesinin beklendiği aktarılıyor.

Hughes, Anfield Road'daki görevine hücum oyuncusunun Münih'e transferinden bir yıl önce başlamıştı ve bu nedenle onun özelliklerini çok iyi biliyor.

Luis Diaz: Al-Hilal'in pazarlığı 70 milyon euroyla açmak istediği iddia ediliyor

L'Equipe'e göre Al-Hilal şu anda Diaz için ilk teklifini sunmak üzerinde çalışıyor. Açılış teklifinin en az 70 milyon euro olması bekleniyor.

Bayern'in bu rakam karşısında geri adım atması ise pek olası görünmüyor. Tavolieri ise Al-Hilal'in, bu yaz için toplam 350 milyon euroluk transfer bütçesinden 120 ila 150 milyon euroyu ayırmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ancak bu durumda bile Al-Hilal'in girişimlerinin başarıyla sonuçlanacağı ciddi biçimde sorgulanmalı. Diaz'ın, maddi boyut dışında, futbolculuk açısından en verimli yaşlarında - Şampiyonlar Ligi faktörü de ortadayken - çöle gitmek için basitçe bir nedeni yok. Kaldı ki L'Equipe'in haberinde de Bayern'in, oyuncuyu sözleşmesinin bitimine üç yıl kala (2029) bırakmak istemediğini net şekilde ilettiği belirtiliyor.

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Luis Diaz: Bayern Münih'ten ayrılığı tamamen gerçek dışı

Münih ekibi, 2025'te Diaz için Liverpool'a 70 milyon euro ödemişti; oyuncu, fedakâr oyun tarzı sayesinde bu süreçte taraftarların, teknik direktör Vincent Kompany'nin ve kulüp yönetiminin gözdesi hâline geldi. Ayrıca ilk sezonunda 51 resmi maçta 26 gol ve 23 asist üretti.

Dolayısıyla bir ayrılık durumunda Bayern sadece geride kalan ve sonunda dubleyle taçlanan sezonun temel taşlarından birini kaybetmiş olmayacak. Aynı zamanda bu seviyede bir ismin yerini dolduracak uygun bir alternatifi de bulmak zorunda kalacak ve böyle bir oyuncunun daha ucuza mal olması da pek mümkün görünmüyor.











