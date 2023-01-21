Transfer: Beşiktaş'a yeniden imza atan Vincent Aboubakar'ın maliyeti ne kadar?

Vincent Aboubakar, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasıyla yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Beşiktaş, Aboubakar'ı resmen açıkladı

2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı

Kamerunlu yıldızın maliyeti ne kadar?

NE OLDU? Beşiktaş'a sezon başında katılan Wout Weghorst ara transfer döneminde Manchester United'a imza attı. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a giderken Suudi Arabistan ekibinin golcüsü de Weghorst'tan boşalan yeri doldurdu. Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı.

ABOUBAKAR İLE SÖZLEŞME DETAYLARI NASIL? Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Aboubakar'a 1 milyon 140 bin euro imza parası ödenecek. Ayrıca Kamerunlu oyuncu, 2022-23 sezonunda 1 milyon 555 bin euro maaş alacak. Geriye kalan sezonlarda ise yıllık 3 milyon 110 bin euro kazanacak.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.

Oyuncuya net 1.140.000 euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 euro maç başı ücreti ödenecektir."

SIRADA NE VAR? Beşiktaş, Süper Lig'de bir sonraki maçını 22 Ocak'ta Kayserispor'a karşı oynayacak. Vincent Aboubakar, bu müsabakada yer almaz ise siyah-beyazlı formayla ilk maçına 27 Ocak'ta Alanyaspor karşısında çıkabilir.