Transfer baskısı şimdi artıyor: Eintracht Frankfurt ağır bir hezimet yaşadı

Tam da yönetim kurulu başkanı Axel Hellmann'ın doğum gününde Eintracht Frankfurt cumartesi günü dikkat çekici bir hezimet yaşadı. Hazırlık döneminin son maçında Eintracht, İngiliz orta sıra kulübü FC Brentford'a 0-7 kaybetti. Hücumda tamamen etkisiz kalan Eintracht, savunmada ise hatadan hataya sürüklendi.

Kaleci Kaua Santos, 0-2'lik golde büyük bir hata yaptı. Kaptan Robin Koch, 0-3'lük gole sebebiyet verdi ve kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Adi Hütter, "Boyun omurgasına bir darbe aldı ve ardından başı döndü" dedi. "Artık oynamaya devam edecek durumda değildi." Bild'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncu takımla birlikte Frankfurt'a dönmedi, bunun yerine Londra'da muayene edildi. Henüz bir teşhis konulmadı.

Eintracht, Brentford karşısındaki hezimetten önce oynadığı beş hazırlık maçını da kazanmıştı. Ancak bunların üçünde daha alt liglerden rakiplerle karşılaştı. Hazırlık döneminin başındaki Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ise belirleyiciliği sınırlıydı. Bir hafta önce ise en azından Premier League'e yükselen Hull City karşısında 2-0'lık dikkat çekici bir galibiyet elde edildi. Frankfurt, cuma günü DFB-Pokal'da beşinci lig ekibi SC St. Tönis'e karşı yeni sezona başlayacak. Bundesliga'nın açılış haftasında ise 29 Ağustos'ta deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. O tarihe kadar özellikle sportif direktör Markus Krösche'nin transfer piyasasında yoğun mesai harcaması gerekiyor.

Adi Hütter, Eintracht Frankfurt'ta transfer baskısını artırıyor

Hütter, "Kadro henüz benim hayal ettiğim gibi değil" sözlerini geçen hafta da söylemişti. Şu ana kadar yalnızca dört yeni transfer geldi: Defansif orta saha için Noel Aseko (FC Bayern'den 12 milyon euro) ve Raphael Onyedika (Club Brügge'den 9 milyon euro), ayrıca stoper Otavio (Estrela Amadora'dan 4,5 milyon euro) ve Malik Pimpong (FC Midtjylland U19 takımından 3,5 milyon euro). Bu dört isimden hiçbiri doğrudan katkı verecek bir takviye olarak görülmüyor.

Brentford karşısında Onyedika ile Otavio ilk 11'de sahaya çıktı. Otavio, Koch ile birlikte stoper tandemini oluşturdu, ilk yenilen golde pay sahibiydi ve ayrıca fiziksel açıdan hâlâ eksikleri olduğunu gösterdi. Hütter geçen hafta da, "Henüz benim düşündüğüm seviyede değil" demişti. Krösche zaten yeni bir stoper arayışını yoğun şekilde sürdürüyor, Otavio'nun performansı ve Koch'un sakatlığıyla birlikte baskı daha da arttı.

Buna ek olarak bir hücum oyuncusunun da gelmesi bekleniyor. Eintracht uzun süre geçen sezon kiralık oynayan Nottingham Forest futbolcusu Arnaud Kalimuendo'nun bonservisiyle transfer edilmesini umdu, ancak şu anda bu konuda durgunluk yaşanıyor. İddiaya göre Nottingham 35 milyon talep ediyor, bu da Eintracht için fazla. Alternatif olarak Karlsruher SC'den Louey Ben Farhat öne çıkıyor. 20 yaşındaki forvet, geçen Zweite Bundesliga sezonunda KSC formasıyla 20 maçta sekiz gol katkısı üretti. Son dönemde VfB Stuttgart'tan Ermedin Demirovic'in adı da belirsiz şekilde anıldı.

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Eintracht Frankfurt çok sayıda gözden çıkarılan oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor

Aynı zamanda Eintracht, 31 oyunculuk fazlasıyla şişkin kadrodaki çok sayıda elde kalmış oyuncudan kurtulmaya çalışıyor. Cumartesi günü en azından Noel Futkeu kiralık olarak SV Elversberg'e transfer oldu. Arthur Theate, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri, Jessic Ngankam, Niels Nkounkou ve Elye Wahi ise hâlâ gönderilecekler listesinde yer alıyor. Batshuayi kısa süre içinde Suudi Arabistan'dan Al-Shabab'a transfer olabilir, Skhiri ise 1. FC Köln'e dönebilir.

Eintracht bu yaz şu ana kadar özellikle Nathaniel Brown'ın FC Bayern'e son derece kârlı satışı (50 milyon) sayesinde belirgin bir transfer artısı elde etti. 77,25 milyon euroluk gelir, 30,3 milyon euroluk giderin karşısında duruyor. Ancak Frankfurt ekibi, eski teknik direktör Albert Riera yönetiminde uluslararası turnuvalara katılım hakkını kaçırdığı için genel olarak tasarruf etmek zorunda.