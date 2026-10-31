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imago-sport-1085294203.jpgAgenciaLOF
Çeviri:

Trajik olay Almeria-Eibar maçını İspanya'da durdurdu

Eibar - Almeria
Eibar
Almeria
Segunda Division
İspanya

Hikâye nedir

Almería ile Eibar arasındaki karşılaşma, Endülüs ekibinin öne geçtiği golü kutlarken bir taraftarın tribünlerden düşmesinin ardından geçici olarak durdu. Kim Joninet'in 20. dakikada kaydettiği golün ardından stat içinde endişe dolu anlar yaşandı, taraftara gerekli ilk yardım yapıldıktan sonra oyun yeniden başladı.

Gol, Almería'nın etkileyici bir toplu hücumunun sonunda geldi. Oyuncular bir dizi hızlı pasla topu birbirine taşıdı ve top ceza sahası içinde Arribas'a ulaştı. Arribas da topu doğrudan Kim Joninet'e aktardı, o da topu zorlanmadan ağlara gönderdi.

Ancak öne geçmenin sevinci tamamlanamadı; golü kutlarken bir taraftarın tribünlerden düşmesi üzerine hakem maçı durdurdu ve müdahale edip ilk yardım yapması için sağlık ekibini çağırdı.

Ardından hakem iki takımın oyuncularından soyunma odalarına gitmelerini istedi. Acil müdahale ekipleri durumla ilgilenmeye devam ederken statta şu anons yapıldı: "Bulunanların güvenliği için maç birkaç dakikalığına askıya alınmıştır."

Gelecek maçlar
PAM

PAM

Kupa Del Rey

03 Kas 2026

EIB

EIB

GIR

GIR

Segunda Division

08 Kas 2026

ALM

ALM

Duraklama süresince tedirgin bir bekleyiş hâkim oldu. Taraftarın tıbbi bakımın ardından toparlanmasıyla maç, Almería 1-0 öndeyken, 25. dakikada normal şekilde yeniden başladı.

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