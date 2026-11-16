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Alan Ruschel, on yıl önce Brezilyalı bir takımın neredeyse tamamını yok eden uçak kazasından sağ kurtuldu. Şimdi kariyerini noktalıyor.

Omuzlarda taşınarak, yumruklarını havaya kaldırarak ve kendisine yol açan taraftarlarla birlikte şarkı söyleyerek son maçı için stada böyle coşkuyla girdi Alan Ruschel. Futbolun kendisine memleketi Brezilya'da bile pek şöhret ve servet getirmediği 37 yaşındaki oyuncu, hayatta en büyük zaferleri kazananlardan biri. On yıl önce Chapecoense takımının neredeyse tamamını yok eden uçak faciasından sağ kurtulan altı kişiden biri.

Ruschel, sırtındaki uzun yara izinin de görüldüğü Instagram veda videosunda, "Uzun yıllar futboldan geçinmek için mücadele ettim. Ama sonra futbolu yaşayabilmek için mücadele etmek zorunda kaldım" diyor. O izin altında, son göğüs omurundaki bir vida bulunuyor. Bu vida ona 28 Kasım 2016 akşamını sonsuza dek hatırlatacak.

Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında, sisin içinde, Bolivyalı havayolu şirketi LaMia'ya ait kiralık uçağın yakıtı tükendi. Kısa mesafeli uçuşlar için tasarlanan Avro RJ, 3.000 kilometreyi aşkın yolculuğun ardından inişe yaklaşırken, yerel saatle 22.15 sularındaki son telsiz temasından kısa süre sonra bir dağ yamacına çakıldı. Ruschel enkazdan çıkarılan ilk kişiydi.

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Ardından, bir daha hiç futbol maçı oynayamayan takım arkadaşları Jakson Follmann (bacak amputasyonu) ve Neto Zampier (akciğer sorunları), bir gazeteci ve iki kadın kabin görevlisi kurtarıldı. Ancak küçük bir birinci lig kulübünün tarihindeki en büyük maça, Copa Sudamericana finaline giden oyuncuları, teknik ekibi ve yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere 71 kişi faciada hayatını kaybetti.

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Ruschel, Messi ve Barcelona karşısında sahalara döndü

Follmann ve Zampier bugün şirketlerde verdikleri konferanslarda krizlerle başa çıkmayı anlatıyor. Ruschel ise yeniden futbolu yaşadı ve 7 Ağustos 2017'de Lionel Messi ile FC Barcelona karşısında sahalara döndü. Şimdi de altyapısından yetiştiği EC Juventude'nin birinci lige yükselmesinin ardından, yıpranmış bedeninin gerektirdiği gibi kariyerine son verdi.

Ruschel, "Bir daha futbol oynayıp oynayamayacağımı bilmiyordum ama hâlâ burada olduğum sürece hayatımın bir anlamı olduğuna inanıyordum" dedi.

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LaMia, facianın ardından bir daha uçuş yapmadı. Kulüp ucuz uçuş tercihinin sorumluluğunu taşıdığı için ailelerin çoğu Chapecoense'den tazminat aldı. Ancak kurbanların yakınları bugün hâlâ mahkemede haklarını arıyor. "Chape" ise Serie A'da geçirdiği bir yılın ardından 2027'de yeniden ikinci ligde.