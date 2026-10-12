Barcelona Teknik Direktörü Alman Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Galatasaray maçından 24 saat önce utanç verici bir duruma düştü.

İspanyol "As" gazetesine göre, Flick'in İstanbul'daki basın toplantısını düzenleyenler, Alman teknik adamın gecikmesi nedeniyle toplantıyı 30 dakika ertelemek zorunda kaldı.

İspanyol gazetesi, basın toplantısında çok sayıda gazetecinin bulunduğunu, bu gazetecilerin İstanbul'daki trafik yoğunluğu nedeniyle toplantı saatine yetişemeyen Pau Cubarsi ve Hansi Flick'i beklediklerini aktardı.

Barcelona, ilk hafta maçında Feyenoord'u 5-1 yenmişti; Hansi Flick'in öğrencileri ise Barça'nın deplasmandaki ilk galibiyetinin peşinde



