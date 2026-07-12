Trafik kazası: Eski Benfica ve Modena oyuncusu Manù hayatını kaybetti

Futbol dünyası, bir trafik kazasında henüz 43 yaşında hayatını kaybeden Manú, gerçek adıyla Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo’nun vefatını yas tutuyor. FC Alverca tarafından duyurulan bu haber, sadece Portekiz’i değil, İtalyan futbolunu da derinden etkiledi; zira eski ofansif kanat oyuncusu, uzun kariyeri boyunca Modena ve Carpenedolo takımlarında da forma giymişti. Oyuncunun ilk profesyonel kulübü olan Alverca, resmi bir açıklama yoluyla eski oyuncusunu “minnettarlıkla” anarken, ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini iletti.





İTALYA'DA DA - Manù, 2004 ile 2008 yılları arasında Benfica forması giymişti. İtalya'da ise Modena ve Carpenedolo takımlarında forma giymiş, ardından Portekiz'in yanı sıra Yunanistan, Polonya, Çin ve Kıbrıs'ta da forma giymişti.