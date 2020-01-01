Trabzonspor'un yeni transferi Rahmi Anıl Başaran kimdir?

Trabzonspor ile anlaştığını açıklayan Rahmi Anıl Başaran'ı yakından tanıyalım.

, TFF 1. Lig ekiplerinden 'un 20 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran'ı 2 milyon TL karşılığında kadrosuna kattı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı yaptığı açıklamada, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Rahmi Anıl Başaran da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur." şeklinde konuştu.

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Rahmi Anıl Başaran kimdir?

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.

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2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, ilk milli maçına U20 takımı karşısında çıktı.

Güncel piyasa değeri 450 bin euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor.