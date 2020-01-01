Trabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha Tepe kimdir?

Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki file bekçisi Muhammet Taha Tepe'yi yakından tanıyalım.

Bordo mavili ekip, TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi 'da forma giyen kaleci Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini açıkladı.

Muhammet Taha Tepe kimdir?

Muhammet Taha Tepe, 1 Ocak 2001 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.

1,85 boyunda olan file bekçisi, Sakaryaspor'un altyapısında forma giydikten sonra 2014 yılında Altınordu'nun altyapısına geçti.

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Sırasıyla 17, 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde oynayan Muhammet Taha Tepe, 2019-20 sezonunun Niğde Anadolu'ya kiralandı.

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Haziran ayının sonunda kulübüne geri dönen Tepe, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde 'a transfer oldu...

Altınordu U19'da 29, U21'de ise 6 maçta forma giyen Tepe, Niğde'de 26 karşılaşmada kalede görev aldı.

U19 Milli Takımı'nda UEFA U19 Şampiyonası'nda 2 kez sahaya çıktı.