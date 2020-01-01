Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias kimdir?

Bordo mavili ekibin transferin son gününde Trabzon'a getirdiği Manoel Messias'ı yakından tanıyalım.

Savunma hattına takviye yapabilmek için transferin son günlerinde yoğun bir mesai harcayan , Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

Manoel Messias kimdir?

Manoel Messias Silva Carvalho, 26 Şubat 1990 tarihinde 'da dünyaya geldi.

Atletico Paranaense formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Messias, 2014 yılında Cruzeiro'nun yolunu tuttu. 29 yaşındaki futbolcu Belo Horizonte'de geçirdiği 4.5 yılın ardından 2019'un ilk aylarında kiralık Sao Paulo ekibi Corinthians'a katıldı.

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1.81 metre boyundaki Messias güçlü fiziği ve istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Fazla sakatlık sorunu yaşamayan deneyimli futbolcu, Corinthians'ta toplam 56 maça çıkarken bu karşılaşmalarının tamamında ilk 11'de görev yaptı.