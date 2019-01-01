Trabzonspor'un yeni transferi Edgar Le kimdir?

Trabzonspor'un Lille'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'yi yakından tanıyalım.

Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya 'e satan , anlaşmanın şartlarından biri olarak Edgar Miguel Le'yi bedel ödemeden renklerine bağladı.

Edgar Miguel Le kimdir?

1 Mayıs 1994 yılında Gine Bissau'da dünyaya gelen Edgar Miguel Le, futbol kariyerine 13 yaşında 'un altyapısında başladı. Sırasıyla U15, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra 1.75 milyon euro'ya 2012 yılında 'nın B takımına transfer oldu.

Stoper mevkinin dışında sağ bekte de görev alabilen Le, 2015'te Villareal B takımının yolunu tuttu. Orada 2 sene geçirdikten sonra 2017'de 1. Lig ekiplerinden Belenses'e gitti. Burada geçirdiği yarım sezonun ardından Temmuz 2017'de, ilk A takım deneyimini 3.5 milyon euro'ya Lille'e transfer olarak yaşadı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında 'a kiralık gönderilen Edgar Le, bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer oldu ve yeni sezonda bord-mavili formayı giyecek.

Kariyeri boyunca 150 resmi maçta görev alan Le, 1 gol atıp 2 asist yaptı.