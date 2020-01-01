Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Eddie Newton kimdir?

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından kalan maçlarda Eddie Newton'ın görevde olması bekleniyor.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olamayan 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.

Çimşir, bir önceki teknik direktör Ünal Karaman'ın gidişinin ardından yardımcı antrenörlük görevinden teknik direktörlüğe geçiş yapmıştı.

Bordo mavili ekibin ligdeki son maçı ve kupa finalindeki ile olan maçında yardımcı antrenör Eddie Newton'ın takımın başında olması bekleniyor.

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Eddie Newton kimdir?

13 Aralık 1971'de İngiltere'de dünyaya gelen Edward 'Eddie' John Ikem Newton, 1992 ve 2001 yılları arasında profesyonel futbolculuk yaptı.

Ardından antrenörlük kariyerine başlayan Newton, 2008-2009 arası MK Dons ve 2009-2011 arası Aston Villa takımlarında yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2012'de 'ye geçti.

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Maviler'de yardımcı antrenörlük ve scout görevlerini yaptıktan sonra Ocak 2020'de Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Newton, Ünal Karaman'ın gidişiyle teknik direktörlüğe geçen Hüseyin Çimşir'den boşalan yardımcı antrenörlük görevine getirildi.