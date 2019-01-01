Trabzonspor'un transfer gündemindeki Daniel Sturridge kimdir?

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği öne sürülen Daniel Sturridge'i yakından tanıyın.

, ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak istiyor. 1.80 metre boyundaki solak forveti daha yakından tanıyalım.

Daniel Sturridge kimdir?

1 Eylül 1989 tarihinde Birmingham'da dünyaya gelen Daniel Andre Sturridge, futbola Aston Villa alt yapısında başladı.

3 yıl süren Coventry macerasının ardından alt yapısına geçen ve burada profesyonelliğe adım atan Sturridge, 17 yaşında Reading karşısında ilk Premier Lig maçına çıktı.

2009 yazında 7.5 milyon euro bonservis bedeli ile 'nin yolunu tutan yıldız forvet, ilk milli takım ve Şampiyonlar Ligi heyecanlarını yaşadığı yeni takımıyla toplam 96 karşılaşmada forma giydi ve 24 gol attı.

4 yıl süren Chelsea serüveninde kiralık olarak Bolton forması da giyen İngiliz yıldız, Ocak 2013'de 15 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer oldu.

Sturridge kariyerindeki en iyi sezonu ise yeni takımı Liverpool'da geçirdi. Liverpool, 2013-14 sezonunda uzun yıllar sonra Premier Lig şampiyonluğu için yarışırken, yıldız golcü sezonu 24 golle tamamladı.

29 yaşındaki futbolcu, 2014-15 sezonu ile birlikte daha çok sakatlık sorunu yaşamaya başladı ve ilk 11'den uzaklaştı. Yarım sezonluğuna kiralık olarak gittiği West Bromwich Albion ile yalnızca 6 karşılaşmada görev alan Sturridge'in, 2018-19 sezonu sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erdi.



