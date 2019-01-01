Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ahmet Canbaz kimdir?

Trabzonspor'un 2019-20 sezonu öncesi anlaşmaya vardığı iddia edilen Ahmet Canbaz'ı yakından tanıyalım.

Transfer döneminde birçok genç futbolcuyu transfer eden 'un son olarak 21 yaşındaki Ahmet Canbaz'ı kadrosuna katmak üzere.

Sağ ayağını kullanan genç yetenek, hem merkez orta sahada hem de kanatlarda görev alabiliyor. Sezonu II takımında tamamlayan Ahmet Canbaz'ı daha yakından tanıyalım.

Ahmet Canbaz kimdir?

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülen Ahmet Canbaz, 27 Nisan 1998 tarihinde 'nın şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Hannover 96 altyapısında başlayan genç oyuncu, 2013 yazında Eintracht Braunschweig takımına transfer oldu. Braunschweig'da U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra Braunschweig II takımına yükselen Canbaz, Temmuz 2018'de A takıma yükselma başarısı gösterdi.

Braunschweig A takımıyla fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, Ocak 2019'da Werder Bremen II'ye transfer oldu. Genç yıldız, yeni kulübüyle Almanya 4. Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı.

Ahmet Canbaz, 2013 yılından bu yana altyaş kategorilerinde 23 kez Milli Takımı formasını giydi.