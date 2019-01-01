Trabzonspor'un genç kalecisi Arda Akbulut kimdir?

Trabzonspor'un kalesini Galatasaray maçında genç kaleci Arda Akbulut koruyor. Peki Arda Akbulut kimdir? Yakından tanıyın.

Galatasaray - Trabzonspor maçında bordo mavililerin kalesini Arda Akbulut koruyor.

Genç kaleci son yıllarda Trabzonspor'un Süper Lig'e sunduğu yetenekli kaleciler arasında yerini alabilir.

Peki Trabzonspor kariyerine Galatasaray maçında başlayan genç kaleci Arda Akbulut kimdir?

Arda Akbulut'u yakından tanıyın.

Arda Akbulut kimdir?

Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasının ardından eldivenleri eline geçiren Uğurcan Çakır' da sakatlanınca, Trabzonspor kalesini koruma görevinde sıra Arda Akbulut'a geldi.

Uğurcan Çakır 2017-19 sezonunda 6 maçta Trabzonspor kalesini korusa da, bu sezon Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalması ile bu sezonunun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçı ile as kaleci olmuştu.

Arda Akbulut'un kaderi ise Tolga Zengin'e benziyor. Arda Akbulut belki düzenli olarak ilk 11'de olamayacak ama Süper Lig kariyerine bir Galatasaray maçı ile başlamış olacak.

Trabzonspor'da kariyerini parlatan Tolga Zengin de Süper Lig'deki ilk maçına 2005 yılında Galatasaray maçı ile başlamıştı.

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Arda Akbulut, Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk resmi maçına çıktı ve özellikle iki pozisyonda gole izin vermeyerek dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor'un 1 Ocak 2001, Trabzon doğumlu kalecisi Arda Akbulut'un sözleşmesi Mayıs 2020'de sona erecek.

1,95 boyundaki genç kaleci Milli Takım alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giydi.