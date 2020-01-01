Süper Lig

Trabzonspor'un duruşması 16 Temmuz'da

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TAS Court of Arbitration for Sport
Getty Images
Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın tarihi belli oldu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

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