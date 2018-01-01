Canlı Skorlar
Trabzonspor

Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu

Yorum()
AA
Trabzonspor devre arası kamp programı belli oldu. Trabzonspor nerede, ne zaman kamp yapacak? Trabzonspor hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü Antalya'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacak.

Editörün Seçtikleri

Trabzonspor'un hazırlık maçları

Trabzonspor, 3 Ocak 2019 - 12 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

Bu süreçte oynayacağı hazırlık maçları henüz açıklanmadı

Sonraki haber:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek"
Sonraki haber:
Başakşehir'den Mesut Özil için sürpriz hamle!
Sonraki haber:
Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor
Sonraki haber:
Oğuzhan Özyakup, Çin'den gelen teklifi reddetti
Sonraki haber:
Juventus, gelecek yaz Pogba için teklif yapacak
Kapat