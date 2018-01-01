Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ameliyat edildi

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstanbul'da ameliyat edildi.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği mücadelede aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi'nin tedavisine başlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan oyuncumuz Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat edildiğini söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti."

Onazi, Çaykur Rizespor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Kucka'ya bırakmıştı.

Öte yandan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Onazi'yi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu belirtildi.