Trabzonspor'la imza atmak üzere olan Manuel da Costa kimdir?

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve transferin son gününde sağlık kontrollerinden geçirip sözleşme imzalayacağı Manuel da Costa'yı yakından tanıyın.

Savunma hattını güçlendirmek için transferin son günlerinde çalışmalarına hız veren , Manuel da Costa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Manuel da Costa kimdir?

Tam adıyla Manuel Marouan da Costa Trinidade Senoussi, 6 Mayıs 1986 tarihinde 'da dünyaya geldi.

AS Nancy'de A takıma yükselen ve 2006'de Eindhoven'a transfer olan da Costa, oldukça kısa geçen ve maceralarının ardından 'a transfer oldu. Lokomotiv Moskow ve Nacional'de geçen günlerin ardından 2013 yazında Sivaspor'a imza atan başarılı futbolcu, kırmızı beyazlı formayla 59 maça çıktı.

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Daha fazla takım

Kariyeri boyunca 11 takımın formasını giyen ve hiçbir takımda iki sezondan fazla kalmayan Faslı futbolcu, Olympiakos ve günlerinin arkasından son olarak Al Ittıhad'a katıldı ve burada 19 maçta forma giydi.

Golcü özelliği dikkat çekiyor

Manuel da Costa saha içerisinde uzun boyu ve sert yapısıyla ön plana çıkıyor.

Tecrübeli savunmacı ayrıca golcü kimliğiyle de dikkat çekiyor. Profesyonel kariyeri boyunca toplam 31 gol atan başarılı futbolcu, hem akan oyunda hem de serbest vuruşlarda uzak mesafeden attığı şutlarla sürpriz goller bulmayı başarıyor.