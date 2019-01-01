Trabzonspor'dan transfer harekatı: İki genç isim listede
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AA
Trabzonspor, sorunlarla boğuştuğu sezonun son haftasına Avrupa Kupaları'nı garantilemiş olarak girecek.
Bordo mavili kulüp, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda.
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Asist Analiz'in haberine göre, Trabzonspor'un gündeminde iki genç oyuncu yer alıyor.
Habere göre, Karadeniz ekibinin takip ettiği isimler Eskişehirspor'da oynayan Fıratcan Üzüm ve Sparta Rotterdam forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu.
19 yaşındaki forvet Halil İbrahim Dervişoğlu, 2018/19 sezonunda Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 34 maçta 10 gol ve 6 asist üretti.
Bir diğer 19'luk oyuncu Fıratcan Üzüm ise Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor formasıyla 19 maçta 1 gole imza attı.