Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması: Anlaşmaya vardık

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Radyospor’a konuşan Önder Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sturridge’in annesi ve menajerliğini yapan amcası dün Trabzon’a gelerek - Sparta Prag maçını tribünden takip etmişti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Sturridge bonuslarla birlikte yılda 3 milyon euro kazanacak.

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29 yaşındaki İngiliz forvet ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı.

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Daha önce ve gibi devlerin formasını da giyen Sturridge bugüne dek çıktığı 363 maçta 123 gol attı.

Sturridge’in İngiltere Milli Takımı’yla da 26 maçta 8 golü bulunuyor.