Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Bordo mavili ekip Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

, resmi internet sitesi üzerinden tedavi sürecinde olan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün doktoru M. Hakan Ayaz'ın açıklamasına göre maçından önceki antrenmanda sakatlanan kaleci Erce Kardeşler’in yapılan tetikler sonucunda sol dizinde ödem tespit edildiği belirtildi.

Caleb Ekuban’ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem; Yusuf Sarı’nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edildiği dile getirildi.