Trabzonspor'dan Nevzat Aydın'a teşekkür

Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a gelen Trabzonspor, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayan iş adamı Nevzat Aydın'a teşekkür etti.

Ziraat Kupası final maçında ile , İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi ve iş adamı Nevzat Aydın, Trabzonspor'un İstanbul'a ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayarak kulübüne desteğini bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor bu jesti karşılıksız bırakmadı ve resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

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Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynayacağımız final karşılaşmasında kafilemizin ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayan eski yöneticimiz ve işadamı Nevzat Aydın’a teşekkür ederiz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nevzat Aydın'a bordo-mavili ekibin yeni sezon formasını hediye etti.