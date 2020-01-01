Trabzonspor'dan Nevzat Aydın'a teşekkür
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Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi ve iş adamı Nevzat Aydın, Trabzonspor'un İstanbul'a ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayarak kulübüne desteğini bir kez daha gösterdi.
Trabzonspor bu jesti karşılıksız bırakmadı ve resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynayacağımız final karşılaşmasında kafilemizin ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayan eski yöneticimiz ve işadamı Nevzat Aydın’a teşekkür ederiz."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nevzat Aydın'a bordo-mavili ekibin yeni sezon formasını hediye etti.