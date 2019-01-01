Trabzonspor'dan Mario Gomez hamlesi

Forvet transferi için birçok isimle görüşmelere devam eden Trabzonspor, Mario Gomez için pazarlıklarını sürdürüyor.

Hugo Rodellaga'dan boşalan forvet pozisyonunu önemli bir golcü ile doldurmak isteyen , Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gündemine aldı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavililer, 34 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başladı.

Alman ekibi 'ın yıldız golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli istediği, Gomez'in ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücret istediği gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor, Alman golcü ve kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken Emmanuel Adebayor ve Ivan Santini transferleri için de görüşmelere devam ediyor. Adebayor'u 1+1 yıllık sözleşmeye ikna etmeye çalışan yönetim, Santini için Anderlecht'in belirlediği 3 milyon euro bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor.