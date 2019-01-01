Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

Bordo mavili ekip 1-0 biten Göztepe maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği 'ye Cameron Jerome'un golüyle 1-0 mağlup oldu.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre karşılaşmanın ardından 90 dakikayı detaylı biçimde değerlendiren bordo mavili ekip, İngiliz oyuncunun attığı golün hazırlığı esnasında kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurdu.

Golün öncesinde Göztepe oyuncusu Mossoro'ya doğru atılan pasın Brezilyalı oyuncuya ulaşmadan önce orta hakem Fırat Aydınus'a temas ettiğini söyleyen Trabzonspor, bu pozisyona itiraz etti.

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Kurala göre, topun hakeme çarptıktan sonra tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durması ve hakem atışı yapılması gerekiyor.

Bunun yanında bordo mavili ekip aynı maçta Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Alexander Sörloth'a yapılan faul sonrası verilmeyen penaltı gerekçeleriyle hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in cezalandırılmasını talep etti.

Trabzonspor, bir sonraki Süper Lig maçında lider 'u konuk edecek.