Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni sözleşme

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada kaptan Jose Sosa ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

, Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından iç transfere yöneldi.

Fanatik'in haberine göre; Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ile pazarlık masasına oturdu. Trabzonspor'da senelik 3.2 milyon euro kazanan Arjantinli yıldıza geçtiğimiz aylarda "Maaşını 2 milyon euro'ya düşür, sözleşmeni 2 yıl daha uzatalım." teklifinde bulunan bordo-mavili yönetim, Süper Lig'e verilen milli arada bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.

Sırada Novak var

Jose Sosa ile ile yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydeden Ağaoğlu yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Filip Novak ile görüşmelerini sıklaştıracak.

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Trabzonspor, 12 günlük milli arada 2 oyuncuyla da yeni sözleşme imzalamak istiyor.