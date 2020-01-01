Trabzonspor'dan iki transfer birden: Trondsen ve Plaza
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Yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rosenborg'dan orta saha oyuncusu Anders Trondsen ile Valladolid'den forvet oyuncusu Stiven Plaza'yı renklerine bağlıyor.
Bordo Mavililer'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada bu futbolcuların transferleri konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığı duyuruldu.
Trabzonspor; Norveçli Anders Trondsen'i bonservisiyle, Ekvadorlu Stiven Plaza'yı ise kiralık olarak kadrosuna katacak.
25 yaşındaki Trondsen, Rosenborg formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Valladolid B Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki Plaza ise 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.