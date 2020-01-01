Trabzonspor'dan iki transfer birden: Trondsen ve Plaza

Bordo Mavililer, Rosenborg'dan Anders Trondsen ve Valladolid'den Stiven Plaza için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarını sürdüren , Rosenborg'dan orta saha oyuncusu Anders Trondsen ile Valladolid'den forvet oyuncusu Stiven Plaza'yı renklerine bağlıyor.

Bordo Mavililer'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada bu futbolcuların transferleri konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor; Norveçli Anders Trondsen'i bonservisiyle, Ekvadorlu Stiven Plaza'yı ise kiralık olarak kadrosuna katacak.

Daha fazla takım

25 yaşındaki Trondsen, Rosenborg formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Valladolid B Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki Plaza ise 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.