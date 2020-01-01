Trabzonspor

Trabzonspor'dan hazırlık maçında hakem protestosu

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Trabzonspor TSL 10022020
AA
Bordo-mavili takım, BB Erzurumspor'la oynadığı maçın ilk dakikasında hareketsiz kalarak hakemleri protesto etti.

Süper Lig'e verilen 1 haftalık milli maç arasını kulüpler hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Trabzonspor da hazırlık mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Ancak bordo mavili ekip maçın ilk dakikasında protestoda bulundu. Karşılaşmaya başlayan Trabzonsporlu futbolcular, topu BB Erzurumsporlu futbolculara göndererek 1 dakika boyunca hakeretsiz kaldı ve hakemlere tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gaziantep maçında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılmış ve hakemi eleştirmişti.

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