Trabzonspor'dan hazırlık maçında hakem protestosu
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AA
Süper Lig'e verilen 1 haftalık milli maç arasını kulüpler hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Trabzonspor da hazırlık mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.
Ancak bordo mavili ekip maçın ilk dakikasında protestoda bulundu. Karşılaşmaya başlayan Trabzonsporlu futbolcular, topu BB Erzurumsporlu futbolculara göndererek 1 dakika boyunca hakeretsiz kaldı ve hakemlere tepki gösterdi.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gaziantep maçında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılmış ve hakemi eleştirmişti.