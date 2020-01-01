Trabzonspor'dan gece yarısı transferi: Djaniny

Bordo Mavililer, serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile üç yıllık anlaşma sağladı.

'dan gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibinin internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak 'ın Al Ahli takımında oynadı.