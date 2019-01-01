Trabzonspor'dan FLAŞ Daniel Sturridge hamlesi

Santrfor arayışlarını sürdüren bordo mavili ekip İngiliz yıldızın transferini bitirebilir.

Hugo Rodallega ile yollarını ayırdıktan sonra santrfor bölgesine takviye arayan , sürpriz bir transferi tamamlamak üzere.

A Spor'un haberine göre bordo mavililer bonservisi elinde olan Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı.

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Son olarak forması giyen İngiliz forvetin önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Daniel Sturridge, 2018/2019 sezonunda Liverpool formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.