Trabzonspor'dan FLAŞ Daniel Sturridge hamlesi
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Hugo Rodallega ile yollarını ayırdıktan sonra santrfor bölgesine takviye arayan Trabzonspor, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere.
A Spor'un haberine göre bordo mavililer bonservisi elinde olan Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı.
Son olarak Liverpool forması giyen İngiliz forvetin önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Daniel Sturridge, 2018/2019 sezonunda Liverpool formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.