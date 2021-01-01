Trabzonspor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu Gaziantep'te

Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Bilal, kulüp tesislerinde başkan vekili Cevdet Akınal ile bir araya gelerek kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bilal Başacıkoğlu'nun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başacıkoğlu, armamızın başarısı için ter dökecek. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Daha fazla takım

Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Bilal, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

doğumlu olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Süper Lig'de forması da giymişti.