Trabzonspor'da teknik direktör arayışları

Bordo-mavili yönetim, en geç Cuma gününe kadar yeni teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor...

Eddie Newton ile yollarını ayıran 'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre yönetimin öncelikli hedefi son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı.

ile şimdilik anlaşamayan Avcı ile yeniden temasların başladığı kaydedilirken, alernatiflerin ise Samet Aybaba, Mustafa Reşit Akçay ve Şota Arveladze olduğu kaydedildi.

Daha fazla takım

Öte yandan bu dört isim üzerinde yoğunlaşan bordo-mavili yönetimin daha önceden ismi gündeme gelen Tamer Tuna'dan vazgeçtiği de gelen haberler arasında.