Trabzonspor'da teknik direktör arayışları
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Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre yönetimin öncelikli hedefi son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı.
Antalyaspor ile şimdilik anlaşamayan Avcı ile yeniden temasların başladığı kaydedilirken, alernatiflerin ise Samet Aybaba, Mustafa Reşit Akçay ve Şota Arveladze olduğu kaydedildi.
Öte yandan bu dört isim üzerinde yoğunlaşan bordo-mavili yönetimin daha önceden ismi gündeme gelen Tamer Tuna'dan vazgeçtiği de gelen haberler arasında.