Trabzonspor'da Sosa şoku

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın sakatlık sebebiyle Alanyaspor maçında oynayamayacağı iddia edildi.

'in 11. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'da Jose Sosa şoku yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, geçirdiği sakatlık sebebiyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bordo mavili ekibin bir önceki hafta 'ye 1-0 mağlup olduğu maçta sağ ayak bileğine darbe alan Sosa, UEFA 'nde Krasnodar ile oynanan maçta da forma giyememişti. Tecrübeli futblcunun bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş; bu sebeple deplasmanında riske edilmemişti.