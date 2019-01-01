Trabzonspor'da Sosa şoku
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Jose Sosa şoku yaşanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, geçirdiği sakatlık sebebiyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Bordo mavili ekibin bir önceki hafta Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta sağ ayak bileğine darbe alan Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta da forma giyememişti. Tecrübeli futblcunun bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş; bu sebeple Rusya deplasmanında riske edilmemişti.