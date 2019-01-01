Trabzonspor'da şok! Ünal Karaman dönemi sona eriyor

Bordo mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

beIN Sports'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden , 1,5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam etmeme kararı aldı.

Dün oynanan İstikbal Mobilya maçında 6-2'lik galibiyet alan bordo mavili ekip, ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu sezon UEFA gruplarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, , Krasnodar ve 'nin bulunduğu gruptan çıkamadı.

Ünal Karaman, son 2 sezonda Trabzonspor'un başında sahaya çıktığı 70 maçta 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.