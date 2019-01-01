Trabzonspor'da şok! Ünal Karaman dönemi sona eriyor
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AA
beIN Sports'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 1,5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam etmeme kararı aldı.
Dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 6-2'lik galibiyet alan bordo mavili ekip, ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, Basel, Krasnodar ve Getafe'nin bulunduğu gruptan çıkamadı.
Ünal Karaman, son 2 sezonda Trabzonspor'un başında sahaya çıktığı 70 maçta 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.