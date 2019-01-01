Trabzonspor'da şok: Abdülkadir Ömür ameliyat olacak

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür sol dizinden menisküs operasyonu geçireceği duyuruldu.

Fanatik' te yer alan habere göre; 'un AEK ile oynadığı UEFA Play-Off Turu rövanş maçında sakatlanan ve oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak Abdülkadir Ömür'ün bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Abdülkadir, AEK maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu ardından ligde oynanan maçında da forma giyememişti.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ise henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edileceğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur" ifadelerini kullandı.

Güven, yaptığı açıklamada "Abdülkadir Ömür'ün AEK maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kadrodan çıkartıldılar" dedi ve ekledi:

"Abdülkadir'in sol dizinde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtık saptanmıştır. Ayrıca Yusuf Sarı'nın sol dizinde de menisküs yırtığına rastlandı. İki oyuncunun cerrahi operasyonlarının hafta içinde yapılması planlanmaktadır."