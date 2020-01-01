Trabzonspor'da Robert Prosinecki sesleri

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonpor'da Robert Prosinecki isminin de gündeme geldiği iddia edildi.

Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarına devam eden 'da yönetimin Hes Kablo ile sözleşmesi sona eren Robert Prosinecki'yi de gündemine aldığı konuşuluyor.

Fanatik'te yer alan haberde Abdullah Avcı isminin ön planda olmasına rağmen yönetimdeki bir grubun Robert Prosinecki'den yana olduğu ve Hırvat teknik adamla da temasa geçildiği öne sürüldü.

Haberde 51 yaşındaki teknik adamın bordo-mavili kulüpten yıllık 1 milyon euro ücret talep ettiği ve yönetimin de bu rakama sıcak baktığı kaydedildi.

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Öte yandan Prosinecki ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'un da ilgilendiği gelen haberler arasında.