Trabzonspor'da Onur Kıvrak şoku!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Onur Kıvrak, bordo mavili kulübü şok eden bir girişimde bulundu.

Kadro dışı kaldıktan sonra kış transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Onur Kıvrak, bordo mavili kulübü şikayet etti.

Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euro alacağı bulunan Onur Kıvrak'a bu paranın 500 bin euro'su peşin olarak ödendi, gerisi ise vadeye yayıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Kıvrak, bu vadenin zamanının belirsiz olduğu gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na Trabzonspor'u şikayet etti.

Eski kalecilerinin bu hamlesine oldukça şaşıran kulüp yönetimi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na oyuncu ile yapılan ıslak imzalı anlaşmayı sunarak savunma yapacak.