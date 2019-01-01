Trabzonspor'da Olcay Şahan yol ayrımında

Olcay Şahan'ın ağabeyi ve menajeri olan Osman Şahan, kardeşi Olcay Şahan'ın Trabzonspor'dan ayrılabileceğini açıkladı.

Olcay Şahan'ın menajeri ayrılık sinyallerini verdi.

31 yaşındaki oyuncunun ağabeyi ve menajeri Osman Şahan, sözleşmelerinin uzatılmasını beklediğini fakat şu anda böyle bir şeyin mümkün gözükmediğini belirtti. Osman Şahan yaptığı açıklamada, "Olcay, fedakarlık yaparak sözleşmesini kısalttı. İstese FIFA, TFF, UÇK’ya gidebilirdi. Ayrılacağız gibi görünüyor. ve ’den teklifler var. Ancak Trabzon isterse yine görüşür, fedakarlık yaparız." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde ile sorun yaşayıp kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, sonrasında maaşında indirime gitmiş ve affedilerek takım geri dönmüştü.