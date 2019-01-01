Trabzonspor'da Olcay Şahan bilmecesi

Bordo-mavili ekipte bir süredir kadro dışı olan Olcay Şahan'ın yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor'da yönetimin vermiş olduğu kararla uzun süredir kadro dışı olan Olcay Şahan'ın takımdaki geleceği merak konusu.

Futbolarena'nın haberine göre Trabzonspor yönetimi, Olcay'la bir görüşme gerçekleştirerek deneyimli oyuncunun yıllık 1.7 milyon euro'luk ücretini 850 bin euro'ya indirmesi halinde affedileceğini iletti.

Haberde Olcay Şahan'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maçta görev almış ve 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.